اعادة تشغيل وحدة مصفاة حقل بارس الجنوبي بعد تضررها جراء العدوان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه أُصيبت إحدى الوحدات الأربعية لمصفاة اليابسة في المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي إثر سقوط مقذوف من قِبل الكيان الصهيوني البغيض، ما أسفر عن أضرار وحريق.

رغم الأضرار التي لحقت بهذه الوحدة، إلا أن البنية التحتية المرنة في مجمع بارس الجنوبي حالت دون توقف إنتاج الغاز على مستوى البلاد. وبفضل جهود المهندسين الإيرانيين، تم إعادة بناء الوحدة المتضررة خلال نحو عشرة أيام، لتعود إلى دائرة التشغيل والإنتاج.

وفي بيانها، أكدت شركة "بتروبارس" أن هذه الخطوة تحققت رغم الأجواء الأمنية المشحونة في منطقة الخليج الفارسي، مشيرة إلى أن الإنجاز تم بعون الله تعالى، والاعتماد على المعرفة المحلية، والإرادة الصلبة، والتلاحم المميز بين مختلف أركان صناعة النفط.

وأوضحت الشركة أن بدء استلام الغاز الخام من المنصات البحرية، وبدء عملية التحلية في "الترين" الرابعة لوحدة التحلية في المرحلة 14، يُعدّ خطوة كبيرة ونقطة تحول بارزة تعكس قدرات المتخصصين والعاملين في صناعة النفط الإيرانية في أصعب الظروف الإقليمية.

من جانبه، قال حميد رضا ثقفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بتروبارس": "هذا الإنجاز يحمل رسالة واضحة: صناعة النفط الإيرانية، بالاعتماد على رأسمالها البشري الملتزم والروح الوطنية، لا تعرف التوقف في مسار التنمية".