بقائي: على ألمانيا تحمل مسؤوليتها عن برنامج صدام للأسلحة الكيميائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الذكرى الثامنة والثلاثين لهجوم صدام الكيميائي على سردشت شمال غرب إيران: لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الديكتاتور العراقي الأسلحة الكيميائية في حربه العدوانية على إيران. فخلال الحرب المفروضة التي استمرت ثماني سنوات، هاجم جيش صدام الجنود والمدنيين الإيرانيين مرارًا وتكرارًا باستخدام الغازات الكيميائية، دون أن يُحاسبه المجتمع الدولي أو يُعاقبه.

وأكد بقائي اليوم السبت في منشور على موقع التواصل الاجتماعي X أنه "بعد 38 عامًا من تلك الفظاعة، لا يزال الإيرانيون يطالبون بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة لمن زوّدوا نظام صدام بالأسلحة الكيميائية".

وأشار إلى أن "ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وهولندا لعبت دورًا في تطوير برنامج الأسلحة الكيميائية العراقي بطريقة ما"، وكتب: "كان دور الشركات الألمانية في برنامج أسلحة الدمار الشامل العراقي بالغ الأهمية، وكانت الحكومة الألمانية على دراية تامة بهذه القضية".

وأكد المتحدث باسم الدبلوماسية الإيرانية: "على ألمانيا أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية بالكشف عن حقيقة دورها في برنامج الأسلحة الكيميائية العراقي".

واختتم بقائي قائلاً: "لن يتراجع مطلب الإيرانيين بالحقيقة والعدالة، لأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم".

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