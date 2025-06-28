مصدر مطلع: لاصحة لما يتم تداوله عن شراء ايران اسلحة صينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة، انه لا صحة لما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام عن قيام الجمهورية الاسلامية الايرانية بشراء مقاتلات صينية من طراز J10-C حيث "إن الأخبار التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، نقلا عن مصدر إعلامي صيني غامض، بشأن شراء إيران للأسلحة من الصين، اخبار ملفقة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني".

هذا ونشرت بعض وسائل اعلام اليوم نقلا عن ما زعمت انه حساب رسمي لأخبار البريكس على إنستغرام، ان ايران اشترت 40 طائرة مقاتلة صينية من طراز J10-C.

وادعى هذا الحساب انه تم شراء هذه المقاتلات خلال زيارة وزير الدفاع الايراني العميد عزيز نصيرزاده إلى بكين وحضوره قمة وزراء دفاع دول البريكس.

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