اکتشاف وضبط 22 طائرة صغيرة مهربة في محافظة مركزي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح العقيد محمد عقيل سلكي، بعد ظهر اليوم الاثنين، في الاجتماع الرابع للجنة التخطيط والتنسيق والإشراف على مكافحة تهريب السلع والعملات: تم اكتشاف وضبط ما مجموعه 2360 مليار ريال من البضائع المهربة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام في محافظة مركزي، وهو ما يعادل اكتشاف بضائع غير قانونية بقيمة 25 مليار ريال يوميًا.

وفي إشارة إلى تحديد ومصادرة 22 طائرة صغيرة مُهرّبة في محافظة مركزي، أضاف: شملت المواد المُكتشفة 400 منجم غير مُصرّح له، و21 دراجة نارية، و187 لترًا من المنتجات البترولية، و10 مليارات تومان من المواد الغذائية والمشروبات، و170 رأسًا من الماشية الخفيفة والثقيلة، و22 طائرة صغيرة، وجميعها استُوردت أو وُزّعت دون تصاريح قانونية.

وأشار رئيس شرطة الأمن الاقتصادي في محافظة المركزي، في إشارة إلى تكثيف الإجراءات المُضادة خلال فترة "حرب الـ 12 يومًا"، إلى: "خلال هذه الفترة، وبفضل تعاون إدارة العقوبات الحكومية، وصلت حركة مرور مركبات "الشوتي" التي تحمل البضائع المُهرّبة إلى الصفر".

وأعلن العقيد سلكي عن تفتيش 50 مستودعًا في المحافظة، مُصرّحًا: "تم اكتشاف 117 طنًا من المواد الأساسية المُخزّنة، بما في ذلك الأرز والزيت والشاي، وفي هذا الصدد، سُجّلت ثلاث قضايا مخالفة في مدينتي تفرش وخنداب".

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