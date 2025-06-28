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٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:١٦ م

تأكد أكثر من 1300 عالمٍ من اهل السنة على ضرورة المقاومة

تأكد أكثر من 1300 عالمٍ من اهل السنة على ضرورة المقاومة

في بيانٍ موجهٍ إلى قادة وشباب الدول الإسلامية، هنأ أكثر من ١٣٠٠ من النخب والعلماء والمفكرين السنة الإيرانيين الجمهورية الإسلامية الإيرانية بانتصارها على الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر كاتبو البيان الإجراءات الأخيرة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة في استهداف الدول الإسلامية واغتيال شخصياتٍ مثل الشهيد السيد حسن نصر الله، والشهيد السيد هاشم صفي الدين، والشهيد إسماعيل هنية، والشهيد يحيى السنوار، مثالاً واضحاً على العداء لجبهة المقاومة.

واعتبر العلماء الموقعون على البيان أن تصرفات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في مهاجمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية دليل على الفشل في مواجهة محور المقاومة، وفي إشارة إلى تهديدات ترامب الأخيرة باستهداف قائد الثورة الإسلامية، حذّروا من امتداد هذه الاعتداءات إلى دول إسلامية أخرى.

رمز الخبر 1960029

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