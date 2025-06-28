ایران تشكل فريق عمل قانوني لملاحقة عدوان أمريكا والكيان الصهيوني في المحافل الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريح له اليوم السبت، أعرب انصاري عن تعازيه باستشهاد مئات المواطنين الإيرانيين نتيجة عدوان الکیان الصهيوني والولايات المتحدة، قائلا : تقرر تشكيل مجموعة عمل متخصصة من الخبراء والقانونيين لدراسة الجوانب القانونية للعدوان العسكري وانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتهديد لوحدة أراضي البلاد، والاستشهاد الجماعي للمواطنين، واغتيال العلماء والمدافعين عن الأمن والقادة رفيعي المستوى.

وأكد مساعد رئیس الجمهوریة على ضرورة التوثيق الدقيق لهذا العدوان وجرائم الحرب، وأضاف : إن فريق العمل هذا ملزم، بالتعاون مع جميع الأجهزة المعنية، للتحقيق في الهجمات على المنشآت النووية السلمية وانتهاكات نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والأعمال غير القانونية والمخالفة لحقوق الإنسان، ونمجاذج من جرائم الحرب مثل استشهاد النساء والأطفال، وتدمير المناطق السكنية، والهجمات على البنية التحتية التعليمية والطبية والإعلامية والخدمات العامة، من خلال إحصاءات ومعلومات دقيقة، وتقييم الأضرار البشرية والمادية والمعنوية في هذا الخصوص.