الاتحاد الأوربي حركه تعليق التعاون مع الوكالة في حين كان مشلولا خلال العدوان الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، كتبت في رسالة على منصة أكس، على تعليق إيران للتعاون مع الوكالة في أعقاب تقرير استفزازي صدر مؤخرا عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ندعم تماما الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام، رافائيل غروسي، في الوفاء بمسؤولياته في مواصلة المراقبة المحايدة للبرنامج النووي الإيراني. وسيكون هذا مفتاح الحل الدبلوماسي للقضية.

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا سريا في الأول من يونيو/حزيران، كررت فيه مزاعم قيام إيران بتجميع يورانيوم مُخصب "صالح للاستخدام في صنع الأسلحة"، ودعت طهران إلى التعاون الكامل والفعال مع الوكالة. وجاء التقرير في وقت حرج، حيث تواصل طهران وواشنطن محادثاتهما بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيرين إلى أن إيران خصبت 408.6 كيلوغرام من اليورانيوم بنسبة 60% حتى 17 مايو/أيار، بزيادة قدرها 133.8 كيلوغرام عن آخر تقرير للوكالة في فبراير/شباط.

وقد أدى هذا التقرير الاستفزازي إلى اعتماد قرار معاد ضد إيران من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أن إصدار قرار ضد البرنامج النووي السلمي لطهران ومهد الطريق للعدوان الأميركي والصهيوني على إيران.

وافق مجلس الشورى الإسلامي في جلسة علنية عقدها يوم الأربعاء 24 يوليو/تموز على طلب عدد من النواب تقديم تقرير من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بشأن مقترح إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأغلبية 210 أصوات مؤيدة وصوتين معارضين وامتناع عضوين عن التصويت من إجمالي 219 شخصاً حضروا الجلسة.

وبدوره وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اعتبر قرار مجلس الشورى الإسلامي بوقف التعاون مع الوكالة "نتيجة مباشرة للدور المؤسف الذي لعبه رافائيل غروسي"، قائلا: "إن تصرف غروسي المتحيز مهد الطريق بشكل مباشر لتبني قرار ذي دوافع سياسية ضد إيران في مجلس المحافظين، كما سهل الهجمات الإسرائيلية والأمريكية غير القانونية على المواقع النووية الإيرانية".

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