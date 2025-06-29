صرخة العدالة رسالة إيران إلى شعوب العالم

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه كتب طالب هندي حول العدوان الصهيوني على الجمهورية الاسلامية الايرانية في المعركة الأخيرة، استشهد أبطال إيران بكرامة في منازلهم بجوار عائلاتهم، بينما كان العدو الصهيوني يختبئ في ملاجئ تحت الأرض خوفًا.

وجاء في الرسالة: من يسلك طريق الحق والعدل يبرز دائمًا علنًا ولا يتراجع خوفًا. ويطالب الإيرانيون الهنود أن يحكموا بأنفسهم من على الطريق الصحيح ومن على الباطل.

رسالة من طالب هندي:

رسالة من طالب نيجيري:

يدعو الشعب الإيراني شعوب نيجيريا وأفريقيا إلى التوحد ضد جرائم إسرائيل، التي بدأت الحرب بذرائع واهية.

بتكريم شهدائه، يدعو الشعب الإيراني العالم إلى الدفاع عن العدالة ووقف الظلم.

يجب على العالم أن ينتفض ضد وحشية إسرائيل وقتلها للأطفال والأمهات، وأن يوقف هذه الجرائم بالوحدة.

رسالة من طالب نيجري:

لقد رأينا نحن، شعب أفريقيا ونيجيريا، كيف استعبدتنا الدول الأوروبية والأمريكية، وقتلتنا، وارتكبت جرائم؛ تمامًا كما حدث في جنوب أفريقيا أثناء نظام الفصل العنصري.

ما ترونه في فلسطين هو استمرار لهذه القصة. هذه الدول الغربية والأوروبية تغتصب الأراضي وتقتل السكان الأصليين.

هل سنصمت مجددًا؟ ألم نتعب من كل هذا الظلم؟ يقتلوننا، ثم يعتذرون ويكررون نفس الأفعال.

رسالة من الشباب الايراني الى الشعوب العربية: