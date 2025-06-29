وزارة الخارجية الايرانية تدين تصريحات ترامب السخيفة ضد مسؤولي البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الخارجية الايرانية اصدرت بيانا اليوم الأحد تُدين خلاله بشدة التصريحات والسلوكيات السخيفة والمهينة لرئيس الولايات المتحدة تجاه قائد الثورة الاسلامية والشعب الإيراني.

واكد البيان ان هذه التصريحات والسلوكيات المهينة، التي تتنافى مع الأخلاق والآداب الدبلوماسية، لا تُمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ والقيم العالمية المشتركة وأحكام ميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام حق الشعوب في تقرير المصير فحسب، بل تُمثل أيضًا مثالًا واضحًا على عدم احترام أمة وحضارة عريقة، وتُسيء إلى مشاعر مئات الملايين من المسلمين في المنطقة وحول العالم.

واضاف البيان: لا شك أن السلوكيات والتصريحات المهينة والمتغطرسة ضد إيران والشخصيات السياسية والدينية التي يحترمها الإيرانيون والمسلمون في جميع أنحاء العالم ستسبب المزيد من الاشمئزاز والكراهية للسياسات الأمريكية قصيرة النظر وستؤدي إلى المزيد من تشويه مزاعمهم حول استعدادهم للحوار والتفاعل.