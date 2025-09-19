  1. إيران
ايران تتاهل الى دور الـ 16 ببطولة العالم للكرة الطائرة

تأهل المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة إلى دور الـ 16 في بطولة العالم بفوزه في مباراة ماراثونية على الدولة المضيفة الفلبين بنتيجة 3-2.

وأفادت وكالة مهر للأنباء في هذه المباراة التي جرت في العاصمة الفلبينية مانيلا مساء الخميس بحضور 20 ألف متفرج، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة العالم بالكرة الطائرة 2025، خسرت ايران الشوط الاول 21-25 الا انها فازت في الشوط الثاني 25-21 ومن ثم خسرت الشوط الثالث 17-25 بعد اداء باهت.

وشهد الشوط الرابع تنافسا محتدما بين الفريقين، تمكنت ايران من حسمه لصالحها 25-23، مما حدا بهما لخوض شوط خامس حاسم.

وفي الشوط الخامس كانت المباراة ندية بين المنتخبين الا ان ايران حسمته لصالحها في النهاية 22-20 ، لتنتهي المباراة بفوزها بنتيجة 3-2 ، وتتأهل إلى دور الـ 16 بصفة ثاني المجموعة الأولى.

وكانت ايران قد فازت على تونس 3-1 وخسرت امام مصر 1-3 ، وتاهلت تونس ايضا بعد تصدرها المجموعة بفارق عدد الاشواط الفائزة.

