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٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:١٩ ص

قائد عسكري صهيوني بارز: الإيرانيون أمة تقاتل حتى النهاية

قائد عسكري صهيوني بارز: الإيرانيون أمة تقاتل حتى النهاية

أقر ضابط عسكري بارز في جيش الاحتلال بقوة الإيرانيين في قتال العدو.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الميادين، اعترف اللواء تامر هيمان، من قوات الاحتياط في الجيش الصهيوني، في مقابلة مع القناة 12 التلفزيونية التابعة للكيان: "ما يلفت انتباهي إلى إيران هو إرادة شعب هذا البلد؛ الإيرانيون أمة ستقاتل حتى النهاية".

وأضاف: "لم أشاهد الإيرانيين يتراجعون، بل انتخبوا بسرعة قادة جدد".

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرته صحيفتا معاريف ويسرائيل هيوم أمس أن نحو 50% من المشاركين يعتقدون أن تل أبيب لم تحقق نصراً حقيقياً ضد إيران.

وبحسب هذا الاستطلاع، فإن 30% فقط من المشاركين زعموا أن الكيان حقق انتصارا واضحا على إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1960076
یاسر المصری

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