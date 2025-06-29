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٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٢٠ م

لاريجاني: انتصار ایران اثبت قدرتها وغير المعادلات في المنطقة

لاريجاني: انتصار ایران اثبت قدرتها وغير المعادلات في المنطقة

قال مستشار قائد الثورة الإسلامية "علي لاريجاني" إن انتصار الجمهورية الإسلامية في هذه المواجهة أثبت اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيّر المعادلات السياسية والأمنية للغرب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مستشار قائد الثورة الإسلامية "علي لاريجاني"علی هامش مراسم تشييع جثمان الشهيد اللواء "حسين سلامي": انتهت هذه المرحلة من المواجهة مع انتصار الجمهورية الإسلامية الإیرانیة، ودخل الكيان الصهيوني إلى الميدان بقوة، لكنه في النهاية اضطر إلى التوسل.

وأضاف الیوم يعترف العديد من الخبراء الغربيين بأن لديهم مشاكل مع الکیان الصهیوني ومن هذا المنطلق لجأوا إلى الأميركيين لتحريك القضية نحو السلام من خلال الوساطة، على الرغم من أنهم يعرضون الوضع بشكل مختلف.

وأشار إلى دور الشعب الإيراني في هذه المواجهة قائلا: "الشعب الإيراني منتصر في هذه المواجهة، وسيواصل انتصاراته في قضايا أخرى إن شاء الله".

/انتهى/

رمز الخبر 1960055
شیرین سماره

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