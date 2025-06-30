عارف: الكيان الصهيوني لا يراعي اي معايير انسانية او قيمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تصريح ادلى به عارف اليوم الاثنين خلال اجتماع حضره وزراء "الثقافة والإرشاد الإسلامي" و"التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية" و"العلوم والبحث والتكنولوجيا" والمتحدث باسم الحكومة وأساتذة بارزون في علم الاجتماع وخبراء في مجال العلوم الاجتماعية بشأن إدارة رأس المال الاجتماعي وقال: "شن الكيان الصهيوني الغاصب العدوان على افتراض أن الشعب مستعد تمامًا للإطاحة بالدولة من الداخل وسينضم إلى جبهة الشر في غضون 24 ساعة، ولكن أظهر هذا الشعب مرة أخرى حضوره وتماسكه وولائه للدولة والوطن".

وأضاف: "في حرب الاثني عشر يومًا، برز المجتمع بأكمله وتشكلت مشاهد اجتماعية استثنائية. وفي المجال الاقتصادي، لمسنا هذا التضامن بكل إخلاص، لدرجة أن طابور البنزين لم يتشكل إلا بشكل طبيعي نظرًا لحاجة الناس اللحظية للسفر. لم نشهد أدنى مشكلة في طوابير البنزين ، بل شهدنا أيضًا مشاهد مؤثرة من الناس وهم يساعدون بعضهم البعض ويساندون بعضهم البعض".

وأكد عارف أننا الآن في حالة وقف إطلاق النار، لكننا نعرف جيدا الكيان الصهيوني الاجرامي الذي لا يراعي أي معايير إنسانية او قيمية، وأوضح: "معظم جرائم هذا الكيان القاتل للأطفال في لبنان وقعت بعد وقف إطلاق النار".

واضاف: كان الأعداء يسعون دوما إلى إسقاط الدولة في الجمهورية الإسلامية، والآن يجب علينا الحفاظ على استعداداتنا الكاملة والفورية وتعزيزها."

وأكد أننا بدأنا في إطار برنامج تجهيز جميع أنحاء البلاد منذ لحظة توقف الحرب، وأشار الى الخطة الاقتصادية للحكومة على مدى الأحد عشر شهرًا الماضية للاستعداد لظروف الحرب، وقال: "لقد دخل الشعب الى الساحة ورافقنا في حرب الاثني عشر يومًا، وإلى جانبه، دافع مقاتلو القوات المسلحة عن البلاد جيدًا، وعلى الرغم من الخسائر البشرية التي لحقت بنا، الا اننا خرجنا من هذه الحرب مرفوعي الراس".

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