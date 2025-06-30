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٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٥٩ م

تمديد إلغاء الرحلات الجوية في مطار "الإمام الخميني الدولي" و"مهرآباد" لمدة 24 ساعة أخرى

تمديد إلغاء الرحلات الجوية في مطار "الإمام الخميني الدولي" و"مهرآباد" لمدة 24 ساعة أخرى

المتحدث باسم وزارة الطرق: تم إعادة فتح المجال الجوي للنصف الأوسط والغربي من البلاد لعبور الرحلات الدولية فقط.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسمك وزارة الطرق أكد في حديثه أيضاً أن الرحلات الجوية إلى مطارات (شمال وجنوب وغرب البلاد)، ومهرآباد، والإمام الخميني (رض) محظورة حاليًا. يُنصح المواطنون بعدم شراء تذاكر على من وإلى هذه الوجهات.

/انتهى/

رمز الخبر 1960094
یاسر المصری

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