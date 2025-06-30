تمديد إلغاء الرحلات الجوية في مطار "الإمام الخميني الدولي" و"مهرآباد" لمدة 24 ساعة أخرى

أفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسمك وزارة الطرق أكد في حديثه أيضاً أن الرحلات الجوية إلى مطارات (شمال وجنوب وغرب البلاد)، ومهرآباد، والإمام الخميني (رض) محظورة حاليًا. يُنصح المواطنون بعدم شراء تذاكر على من وإلى هذه الوجهات.

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