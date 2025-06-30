مراسم إحياء ذكرى شهداء العدوان الصهيوني يوم الاربعاء في مصلى الامام الخميني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي في إعلانه الجمهور لحضور مراسم إحياء ذكرى شهداء العدوان الصهيوني على البلاد وقال: استمرارًا للمراسيم العظيمة والتاريخية لتشييع جثامين شهداء الحرب المفروضة الصهيونية، سيستضيف مصلى الإمام الخميني (رض) في طهران في اليوم السادس من شهر محرم الحرام، مراسم تكريم الأطفال والمدافعين عن شرف واستقلال وأمن وكرامة الأمة الإسلامية. هذا الوعد الصادق للأمة مشهدٌ آخر من مشاهد الترابط الواعي لأمة الإمام الحسين (عليه السلام) مع قافلة الشهداء، وانعكاسٌ لاستمرار نهج الشهداء، وتلاوة الوعود الإلهية الصادقة، وإعادة صياغة خطاب الشرف في وجه هندسة الهيمنة، ومنبرٌ للتعبير عن إرادة الأمة في ساحة الإرادات.

يدعو مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي الجماهير الكريمة إلى تجديد التزامهم مع الشهداء بحضورهم الحماسي في المراسم الرائعة لإحياء ذكرى شهداء الاقتدار يوم الأربعاء الساعة الخامسة مساءً، الموافق للسادس من محرم، في مصلى الإمام الخميني (رحمه الله)، والشهادة على استمرار نهج الصمود والوفاء لحقيقة عاشوراء.

/انتهى/