  1. إيران
  2. المجتمع
٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٢ ص

الطيران الايراني يعلن عن تشغيل 6 خطوط جوية دولية فقط من مطار مشهد

الطيران الايراني يعلن عن تشغيل 6 خطوط جوية دولية فقط من مطار مشهد

صرّح أمين عام رابطة شركات الطيران: تُشغّل حاليًا رحلات جوية دولية من مطار مشهد الدولي إلى وجهات مثل مسقط، ودبي، وإسطنبول، وطشقند، ولاهور، والمدينة المنورة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مقصود أسدي ساماني، أمين عام رابطة شركات الطيران، إلى آخر مستجدات الرحلات الجوية الدولية في البلاد، قائلاً: حاليًا، تُشغّل الرحلات الجوية الدولية من إيران بشكل محدود وعلى بعض المسارات المحددة.

وأضاف: حاليًا، تُشغّل الرحلات الجوية الدولية من مطار مشهد إلى وجهات مثل مسقط، ودبي، وإسطنبول، وطشقند، ولاهور، والمدينة المنورة. وبخلاف هذه المسارات، لم تُشغّل أي رحلات دولية أخرى في الوقت الحالي.

وأشار أمين عام رابطة شركات الطيران إلى: تُسيّر الخطوط الجوية التركية وفلاي دبي رحلات جوية أيضًا إلى مطار مشهد الدولي.

أجواء وسط وغرب البلاد مفتوحة فقط لرحلات الترانزيت

وبعد موافقة لجنة تنسيق منظمة الطيران المدني وإجراء مراجعات أمنية وسلامة، أصبح المجال الجوي في النصف الشرقي من البلاد مفتوحًا للرحلات الداخلية والدولية ورحلات الترانزيت.

كما فُتح المجال الجوي في وسط وغرب البلاد فقط لرحلات الترانزيت الدولية.

/انتهى/

رمز الخبر 1960119

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات