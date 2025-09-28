  1. إيران
  2. السياسة
٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٦:٣٠ م

العميد شكارجي: انتاج الصواريخ الايرانية لم يتوقف خلال الحرب ولن يتوقف ابدا

العميد شكارجي: انتاج الصواريخ الايرانية لم يتوقف خلال الحرب ولن يتوقف ابدا

اكد المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية، انه خلال الحرب وبعدها لم يتوقف انتاج الاسلحة المتطورة، واليوم تتطور قدرات ايران الصاروخية بسرعة .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية العميد ابو الفضل شكارجي اكد خلال مراسم ازاحة الستار عن صور ال ٢٢٠ شهيد في مدينة قم: خط إنتاج أي سلاح متطور لم يتوقف أثناء الحرب وما زال الإنتاج مستمراً.

واكد العميد شكارجي ان ايران ماضية في تطوير الأسلحة المتقدمة في المجال الصاروخي ولن تسمح لأي قوة بالتدخل في هذا المسار.

وفي الختام اكد المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية على هزيمة امريكا واندحارها من المنطقة، وقال: الولايات المتحدة مضطرة للانسحاب من منطقة غرب آسيا وهذا الاستنتاج الاستراتيجي باتت كثير من دول المنطقة تؤمن به.

رمز الخبر 1963215

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات