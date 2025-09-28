العميد شكارجي: انتاج الصواريخ الايرانية لم يتوقف خلال الحرب ولن يتوقف ابدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية العميد ابو الفضل شكارجي اكد خلال مراسم ازاحة الستار عن صور ال ٢٢٠ شهيد في مدينة قم: خط إنتاج أي سلاح متطور لم يتوقف أثناء الحرب وما زال الإنتاج مستمراً.

واكد العميد شكارجي ان ايران ماضية في تطوير الأسلحة المتقدمة في المجال الصاروخي ولن تسمح لأي قوة بالتدخل في هذا المسار.

وفي الختام اكد المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية على هزيمة امريكا واندحارها من المنطقة، وقال: الولايات المتحدة مضطرة للانسحاب من منطقة غرب آسيا وهذا الاستنتاج الاستراتيجي باتت كثير من دول المنطقة تؤمن به.