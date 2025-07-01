تدريب مليوني طالب على العمل في مجال الذكاء الاصطناعي

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال رئيس لجنة التعليم والبحث والتكنولوجيا في مجلس الشورى الإسلامي علي رضا منادي سفيدان على هامش اجتماع بين مديري ونواب وزارة التعليم وأعضاء اللجنة: "في هذا الاجتماع الذي استضافته وزارة التعليم، ناقش أعضاء اللجنة القضايا المتعلقة بالتعليم في البلاد وتلقوا أخباراً سارة من الوزير ونوابه".

وأشار إلى أن برامج التعليم تسير بشكل مقبول، وقال: "نأمل أن تثمر كل جهود هذه الوزارة".

وأضاف مانادي: "المدارس التي يتم إعدادها للفصل الصيفي ستشمل 100 ألف معلم و2 مليون طالب في مجال الذكاء الاصطناعي".

وصرح بأن التعليم، ولحسن الحظ، قد أحرز تقدمًا جيدًا منذ العام الماضي، ونأمل أن يستمر بنفس القوة. وأضاف: "فيما يتعلق بشبكة "شاد" (تطبيق للهواتف الذكية أطلقته وزارة التعليم)، هناك حاجة لزيادة عدد الخوادم وتقليل كثافة المشتركين فيها ليسهل على الطلاب تلقي التدريب اللازم".

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