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٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١:٤٨ م

العميد وحيدي: قوتنا الصاروخية في وضع ممتاز للرد على الصهاينة

العميد وحيدي: قوتنا الصاروخية في وضع ممتاز للرد على الصهاينة

صرح مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني: إن قوة إيران الصاروخية في وضع ممتاز للرد على العدو الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح العميد أحمد وحيدي، مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، في حديث حول احتمال انتهاك العدو الصهيوني لوقف إطلاق النار ورد الحرس الثوري عليه: إن قوة إيران الصاروخية في وضع ممتاز للرد على العدو الصهيوني.

وأضاف العميد وحيدي: إن محاربي الإسلام قد أجروا استعدادات واسعة للرد على العدو الصهيوني، وهم قادرون على سحقه.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيتم إطلاق صاروخ "قاسم بصير" للرد على العدو الصهيوني في حال تجدد العدوان الصهيوني، قال: تم تجهيز العديد من المنشآت للرد على العدو، والتي سيتم استخدامها في حال عدوان العدو.

وردًا على سؤال آخر حول ما إذا كانت هناك إشارة من الولايات المتحدة باستمرار وقف إطلاق النار، قال مستشار القائد العام للحرس الثوري: "لم نرَ من الولايات المتحدة سوى العدوان والخيانة ونكث العهد".

/انتهى/

رمز الخبر 1960132

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