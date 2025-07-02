وزیر الدفاع الایرانی: قواتنا المسلحة تقف على اهبة الجاهزیة لمواجهة العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح وزير الدفاع الايراني خلال حضوره، ووزير الخارجية "السيد عباس عراقجي" اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي، اليوم الاربعاء؛ وذلك حسب ما افاد به متحدث اللجنة النيابية ابراهيم رضائي للصحفيين.

واوضح رضائي، ان وزيري الخارجية والدفاع، قدما خلال اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاربعاء، تقارير حول الاجراءات التي باشرت فيها الوزارتان خلال الحرب العدوانية الصهيو امريكية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

الى ذلك، اكد وزير الدفاع على الجهوزية التامة للقوات المسلحة الايرانية من اجل التصدي للعدو، لما تمتلك من قدرات واسعة تمكنها من مواجهة جميع الاعتداءات.

وبحسب رضائي ايضا، فقد تم في اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية اليوم، التنويه الى ان الجمهورية الاسلامية لديها شركاء ستراتيجيون ستنتفع من دعمهم وقدراتهم لو اقتضت الضرورة على ذلك.

وحول تصريحات وزير الخارجية في هذا الاجتماع، نقل المسؤول البرلماني عن عراقجي قوله : اننا ثابتون على مبادئنا ولن نتراجع عن خطوطنا الحمراء.

واشار رضائي، بان وزير الخارجية اكد في تقريره حول التطورات الاخيرة، بان الاجراءات المتبعة من قبل السلك الدبلوماسي الايراني خلال الحرب، جاءت في ذات السياق مع اجراءات القوات المسلحة، ولتجسيد التعاون بين الدبلوماسية والميدان.

وصرّح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، بأنه تم في اجتماع اللجنة اليوم، التاكيد على ضرورة تسخير إمكانيات البلاد في مجال السياسة الخارجية، خصوصًا على مستوى الحكومة والبرلمان، من اجل دعم الميدان وفضح العدوان الصهيوني؛ كما تم تحذير الدول التي تعاونت مع الكيان الصهيوني في الحرب الأخيرة وسمحت له باستخدام أجوائها.

وتابع : في الجزء التالي من الاجتماع، شدد أعضاء اللجنة على أهمية وضرورة وقف كافة انواع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.