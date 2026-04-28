متحدث لجنة الامن القومي البرلمانية: زيارات عراقجي الاخيرة لم تحمل مهمة بشأن المفاوضات النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح إبراهيم رضائي تفاصيل اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي اليوم، قائلاً: "عُقد اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي اليوم (الثلاثاء) بحضور أعضاء اللجنة ونائب وزير الخارجية".

وأضاف: "في هذا الاجتماع، قدم نائب وزير الخارجية تقريرًا لأعضاء اللجنة حول أنشطة وتدابير السلك الدبلوماسي خلال الشهرين الماضيين، منذ بداية الحرب المفروضة التي استمرت أربعين يومًا وحتى الآن".

أوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي: كما قدم تقريرًا عن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية، وتحديدًا زيارته الثانية إلى إسلام آباد وباكستان، وقال إنه خلال لقاءات عراقجي في باكستان، لم تُعقد أي اجتماعات أو مفاوضات مع الأمريكيين، ولم يتم تبادل أي رسائل معهم، ولم يكن الأمريكيون حاضرين فعليًا في باكستان.

وصرح رضائي: أعلن نائب وزير الخارجية أنه خلال الزيارات الخارجية الأخيرة لوزير خارجية بلادنا - إلى باكستان وعُمان وروسيا - لم تُوجه أي مهمة بشأن مفاوضات نووية، بل كان موضوع الزيارات ومحور مفاوضات وزير الخارجية هو العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وتابع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي: أكد نائب وزير الخارجية كذلك أن إيران لم تبدأ الحرب، لكنها مستعدة للدفاع عن البلاد دفاعًا كاملًا، وأن الشوارع والساحات والقنوات الدبلوماسية في أعلى مستويات التنسيق والاستعداد. وفي هذا الصدد، أُشير إلى ضرورة عدم الالتفات إلى الحرب النفسية التي يشنها العدو.

صرح قائلاً: أوضح نائب وزير الخارجية أن وزارة الخارجية هي الجهة المنفذة للسياسات والقرارات العليا، وتعتبر نفسها جندياً للقيادة وخادماً للشعب الإيراني.

وصرح رضائي قائلاً: فيما يلي، أعرب أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان عن آرائهم. وأكد جميع أعضاء اللجنة على ضرورة وأهمية الامتثال الكامل لأوامر وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية في الشؤون الداخلية والخارجية، وأكدوا دعمهم للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما أكدوا على تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة وتلبية جميع احتياجاتها.

وتابع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان قائلاً: تم التأكيد أيضاً في هذا الاجتماع على أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية، وسترد على أي عدوان بأعلى مستوى.