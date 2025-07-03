وزيرة الطرق الايرانية: استهداف امريكا لطائرة مدنية ايرانية عام 88 مثالا بارزا لارهاب الدولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت في البيان: ان يوم 3 تموز/يوليو 1988، يذكر بحادث مرير ويعكس الوجه الحقيقي لنظام الهيمنة والاستكبار العالمي. ويمر 37 عاما على اليوم الاسود حيث أطلقت البارجة الحربية الامريكية وينسنس، النار باتجاه طائرة نقل الركاب الايرانية 655 ما ادى الى استشهاد 290 من النساء والاطفال والرجال الابرياء.

واضافت ان هذه الجريمة المروعة التي تمثل ارهاب الدولة، هي واحد من سلسلة الاجراءات الامريكية ضد الشعب الايراني، وآخرها دعم هجوم الكيان الصهيوني القاتل للاطفال على الامن القومي والمنشآت النووية السلمية لايران.

واكدت ان كل هذه الاجراءات تتناقص بشكل صارخ مع القوانين الدولية وتؤشر الى أن امريكا لا تكن احتراما لحقوق الشعب الايراني فحسب بل عازمة على اثارة الازمات، للحد من تقدم ايران وتنميتها.

وتابعت: اليوم حيث يصادف الذكرى السنوية لهذه الجريمة النكراء، فاننا نحيي ذكرى شهداء هذه الرحلة للخطوط الجوية للجمهورية الاسلامية الايرانية ونعلن سخطنا على الاجراءات الهمجية لامريكا ضد ايران ونجدد العهد للوقوف بوجه غطرسة الاعداء.

واكدت في الختام اننا لن نتوانى عن بذل اي جهد لاعادة تسيير الرحلات الجوية وتوفير امن المسافرين