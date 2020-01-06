روحاني: من يلمّح إلى رقم "52" يجب أن يتذكر رقم "290"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الجمهورية الإسلامية "حسن روحاني"، أشار اليوم الاثنين، خلال كلمة له على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تهديد ترامب باستهداف 52 موقعا ثقافيا إيرانيا، وقال إن من يلمّح إلى رقم 52 يجب أن يتذكر رقم 290 "الرحلة رقم ''655"، حيث استهدفت البارجة "يو اس اس فينسنس" الاميركية طائرة نقل ركاب ايرانية وقتلت جميع من فيها بما في ذلك 66 طفلا.

ونصح حسن روحاني، رئيس الإدارة الأميركية دونالد ترامب الذي هدد باستهداف المواقع الثقافية بالقول: "لا تهدد الشعب الإيراني أبدًا".

وكان ترامب قد ذكر السبت الماضي أن "واشنطن حددت 52 موقعًا إيرانيًا بعضها على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية ستُضرب بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة في حال شنّت طهران هجومًا على المصالح الأمريكية انتقامًا لدم، الفريق قاسم سليماني."

يذكر ان طائرة نقل ركاب ايرانية "ايرباص" تابعة لشركة الخطوط الجوية الايرانية "ايران اير" بالرحلة رقم ''655" كانت قد اقلعت من طهران متجهة الى دبي، وبعد توقف قصير في مطار بندرعباس واصلت طريقها نحو دبي الا ان البارجة "يو اس اس فينسنس" التابعة للقوة البحرية الاميركية اطلقت عليها صاروخين اصابا الطائرة على ارتفاع 12 الف قدم فوق مياه الخليج الفارسي ما ادى الى استشهاد جميع ركابها البالغ عددهم 290 شخصا من ضمنهم 66 طفلا.

ورغم مضي نحو أكثر من 30 عاما على هذه الجريمة، لم تعتذر الادارة الاميركية ولا اي من المسؤولين الاميركيين ازاء هذه المجزرة لغاية الان./انتهى/