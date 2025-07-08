إقامة 500 رحلة جوية محلية ودولية عبر الأجواء الايرانية في يوم واحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد أميراني، الرئيس التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، إلى تزايد عدد الرحلات الجوية، قائلاً: "أمس (الاثنين 7 يوليو)، قدّمت شركة المطارات خدماتها لنحو 500 رحلة جوية، بما في ذلك رحلات الترانزيت والرحلات الداخلية والدولية".

وأضاف: "قام متخصصو شركة المطارات الملتزمون بسرعة وفي أسرع وقت ممكن بتشغيل المناطق المتضررة في مطارات البلاد. الجزء الشرقي من البلاد مفتوح بالكامل، وفي الجزء الغربي، تعمل الرحلات الجوية بأمان تام من الساعة 5:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً".

وأكد أميراني أن أنظمة الرادار والملاحة والمراقبة في البلاد جاهزة ومستعدة لتوجيه الرحلات الجوية بأمان.

هذا وكان قد توقفت الرحلات الجوية عبر الاجواء الايرانية لعدة أيام اثر العدوان الصهيو-امريكي على البلاد حتى لا يعرض سلامة المسافرين للخطر.

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