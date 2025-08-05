صادق: رحلات الأربعين ستزداد في حال إصدار العراق المزيد من التصاريح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد اجتماع خاص لمراجعة رحلات الأربعين برئاسة فرزانة صادق، وزيرة الطرق وبناء المدن، وبحضور مجموعة من نواب ورؤساء الشركات والمؤسسات المعنية بالنقل الجوي والأربعين.

في بداية هذا الاجتماع، عُرض تقرير عن وضع تجهيز ونقل زوار الأربعين، وبناءً على الاستنتاجات التي تم التوصل إليها، تقرر أن تقوم وزارة الطرق وبناء المدن والشركات والمؤسسات التابعة لها في قطاع الطيران بتسخير جميع الإمكانات المتاحة لتنفيذ الخطط الموضوعة، بهدف كسب رضا الجمهور وتسهيل عملية النقل.

وكذلك، في حال إصدار الحكومة العراقية المزيد من التصاريح، تقرر زيادة عدد رحلات الأربعين الخاصة، باستخدام أسطول شركات الطيران الأخرى ضمن فترة زمنية محددة.

في هذا الاجتماع، أكدت فرزانة صادق، وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، على ضرورة التخطيط الدقيق لتشغيل الرحلات الجوية من جميع أنحاء البلاد إلى محافظة إيلام.

كما دعت إلى توفير شروط الحصول على تذاكر ذهابًا وإيابًا لزوار الأربعين، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لتذاكر الطيران.

بناءً على أمر وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، تقرر توفير معلومات شفافة ودقيقة وفي الوقت المناسب بشأن وضع رحلات الأربعين من قبل الجهات التابعة، وبالتنسيق مع مركز الاتصالات والمعلومات التابع لوزارة الطرق والتنمية الحضرية، بهدف منع الشكوك وانحراف الرأي العام.

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