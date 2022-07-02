منح الميدالية لقائد السفينة الأمريكية نموذجاً على النهج العدائي للولايات المتحدة تجاه الشعب الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بمناسبة أسبوع حقوق الإنسان الأمريكي، وفي إشارة إلى تقرير الأمم المتحدة حول الانتهاك المتكرر لحقوق الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني كتبت وزارة الخارجية الايرانية في موقعها ان التمييز ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس، بشكل تهجير قسري وتدمير لمنازل الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات الصهيونية والحصار المفروض على غزة مستمر ولن يتوقف الكيان الصهيوني من هذه الجرائم.

وأشارت وزارة الخارجية في تغريدة على موقع تويتر إلى انتهاك حقوق الشعب الأفغاني بسبب سياسات الولايات المتحدة، وأكدت بسبب العقوبات والسياسات اللاإنسانية للحكومة الأمريكية، منع حاليا الملايين من المواطنين الأفغان للوصول الى اموالهم المجمدة عند الولايات المتحدة الامريكية بينما يعاني 90٪ من الشعب الأفغاني من انعدام الأمن الغذائي.

وجدير بالذكر انه نشرت هذه النماذج من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والافغاني من قبل الغرطسة العالمية بمناسبة الذكرى السنوية لهجوم السفينة الحربية الأمريكية على طائرة الركاب الإيرانية فوق الخليج الفارسي، وبموجب هذه الجريمة منح الميدالية لقائد هذه السفينة الأمريكية. هذا الامر هو نموذج آخر على النهج العدائي للولايات المتحدة ضد الشعب الايراني يستمر هذا النهج العدائي اليوم مع استمرار سياسة "الضغط الأقصى" الفاشلة.

منذ34 عاماً وفي عام 1988 تحديداً، ضربت سفينة حربية للولايات المتحدة إحدى الطائرات الإيرانية، والتي كانت محملة بـ 290 راكب، أثناء مرورها من فوق سواحل الخليج الفارسي في يوم الثالث من يوليو من هذا العام.

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