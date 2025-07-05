بكين: القضية النووية الإيرانية لا تحل عسكرياً

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي سافر إلى باريس في إطار جولته الأوروبية، أن الحرب لن تضع نهاية للمشاكل المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وقال إن الهجوم العسكري الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية هدد بكارثة نووية.

وكان وزير الخارجية الصيني قد التقى وأجرى محادثات مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بروكسل ووزير الخارجية الألماني يوهانس فادفول في برلين.

وفي مساء الجمعة، انتقد وانغ يي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، العدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إيران، وقال: "الهجمات الاستباقية غير قانونية".

وأضاف :"إن الإفراط في استخدام القوة لا يؤدي إلا إلى تفاقم الصراع وتأجيج دوامة الكراهية. إن الهجوم الأمريكي المتهور على المنشآت النووية لدولة ذات سيادة يُشكل سابقةً سيئة. لو أدى هذا الهجوم إلى كارثة نووية، لكان العالم أجمع قد دفع الثمن."

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