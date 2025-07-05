الرئيس الفنزويلي يشيد بالإمام الخميني (رض) وقاىد الثورة الإسلامية في إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد مادورو خلال الحفل احترامه العميق لقائد ثورة الإسلامية الإيرانية، مشيرا إلى أنه استمتع بلقائه ويعتبره رجلا ذا حكمة عظيمة.

وأشار أيضاً إلى لقاءاته مع آية الله العظمى الخامنئي في عامي 2000 و2010، قائلاً إنه خلال هذه اللقاءات انبهر بجمال الثقافة الإيرانية.

وتابع مادورو مستشهداً بقول قاىد الثورة الإسلامية، مؤكداً رغبته في بناء جسر بين الناطقين بالإسبانية والكتب، واعتبر ذلك علامة على التزام إيران بالتبادل الثقافي والتواصل الفكري.

وأشاد الرئيس الفنزويلي بدور قائد الثورة الإسلامية في الحفاظ على الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستمرارها، مشيرا إلى أن قائد الثورة الإسلامية حافظ على أساس هذا النظام قويا بالهدوء والصبر والتحمل والثبات.

وأشار مادورو أيضًا إلى مبادئ الثورة الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا أن إيران أوفت بوعودها وبقيت وفية لوعودها.

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