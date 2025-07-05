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٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٦:٠٢ م

ممثلو حزب الله: إسرائيل لن تحلم بالاستسلام منا أبداً

ممثلو حزب الله: إسرائيل لن تحلم بالاستسلام منا أبداً

تحدث ممثلو حزب الله في البرلمان اللبناني في مجالس العزاء هذه الأيام عن الصمود في وجه مطالب الكيان الصهيوني وضرورة الحفاظ على سلاح المقاومة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن رائد برو، ممثل حزب الله في البرلمان اللبناني وعضو كتلة الوفاء للمقاومة،أكد أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة والكيان الصهيوني من الضغوط والتهديدات الأخيرة هو "استسلام لبنان" و"إهانة الشعب اللبناني". وأعلن بلهجة حازمة: "لن نسلم رقابنا للعدو، وعلى النظام المحتل أن يحلم باستسلامنا".

وفي كلمته، أكد عز الدين: "المقاومة صامدة، والسلاح باقٍ، وإرادتنا لا تقهر. نحن أبناء الإمام الحسين (ع) صامدون على درب الدفاع عن أرضنا وكرامتنا. نستمد روح المقاومة والتضحية من عاشوراء، ولن نخضع لأي تهديد أو ضغط، سواء من أمريكا أو مرتزقتها المحليين أو الأجانب؛ فنحن أصحاب حق، والذل لنا".

/انتهى/

رمز الخبر 1960254
یاسر المصری

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