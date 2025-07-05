توفير المياه المستدامة في مهران لخدمة زوار كربلاء

أفادت وكالة مهرللأنباء، أعلن محمد محمدي استعداده الكامل لتقديم الخدمات خلال الأربعين: "هذا العام، كما في العام الماضي، سيتم توفير 130 لترا في الثانية من المياه المستدامة لزوار الأربعين".

وفي إشارة إلى بدء تنفيذ مشروع خط نقل المياه بطول 11.5 كيلومتر إلى موقف سيارات الأربعين الكبير ومشروع الحركة السكنية الوطنية في مهران، أضاف: "بدأ هذا المشروع من بئر مهران رقم 3، وبمعدل تدفق 25 لترًا في الثانية، سيضمن إمدادات المياه المستدامة لهذه المناطق".

وتابع: "كما أن هناك جدول أعمال يتضمن توفير المياه المتنقلة بواسطة صهاريج إلى القوافل والمناطق غير المرتبطة بالشبكة ومحطة الزرباطية في العراق".

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