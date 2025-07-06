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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١:٣٤ م

إعادة فتح السفارة السويسرية في طهران بعد اغلاقها بسبب العدوان الصهيوني

إعادة فتح السفارة السويسرية في طهران بعد اغلاقها بسبب العدوان الصهيوني

قالت وزارة الخارجية السويسرية إن سفارتها في طهران، التي أُغلقت مؤقتاً منذ 20 يونيو، قد أُعيد فتحها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة رويترز، انه وفقاً لما أعلنته الخارجية السويسرية، فقد عادت السفيرة السويسرية لدى إيران، نادين أوليفيه لوزانو، يوم السبت إلى طهران برفقة فريق صغير، وتمت إعادة فتح السفارة اعتباراً من يوم الأحد.

كما أفادت السلطات السويسرية بأن السفارة ستستأنف أنشطتها بشكل تدريجي، إلا أن الخدمات القنصلية لا تزال غير متوفرة في الوقت الحالي.

وكانت السفارة قد أُغلقت مؤقتاً في أعقاب العدوان الوحشي الذي شنه الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية. وتقوم سويسرا بدور راعية المصالح الأمريكية في إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1960273
جواد ماستری فراهانی

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