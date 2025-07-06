إعادة فتح السفارة السويسرية في طهران بعد اغلاقها بسبب العدوان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة رويترز، انه وفقاً لما أعلنته الخارجية السويسرية، فقد عادت السفيرة السويسرية لدى إيران، نادين أوليفيه لوزانو، يوم السبت إلى طهران برفقة فريق صغير، وتمت إعادة فتح السفارة اعتباراً من يوم الأحد.



كما أفادت السلطات السويسرية بأن السفارة ستستأنف أنشطتها بشكل تدريجي، إلا أن الخدمات القنصلية لا تزال غير متوفرة في الوقت الحالي.



وكانت السفارة قد أُغلقت مؤقتاً في أعقاب العدوان الوحشي الذي شنه الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية. وتقوم سويسرا بدور راعية المصالح الأمريكية في إيران.



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