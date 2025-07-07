وزارة الصحة اللبنانية: 10 إصابات بينهم طفلة بغارات الاحتلال على الجنوب یوم أمس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، كما أشارت الوزارة إلى إصابة طفلة بجروح بليغة، استدعت إدخالها العناية الفائقة، إثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الزرارية في قضاء صيدا، جنوباً.

وفي السياق نفسه، كثّفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدوانها، مساء أمس الأحد، حيث شنّت غارة على جرود بلدة بوداي، غربي قضاء بعلبك، تلتها غارتان إضافيتان على جرود بلدة فلاوي في المنطقة نفسها.

وفي الجنوب، نفّذت طائرات الاحتلال غارة على أطراف بلدة بصليا، كما استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدات عين قانا وصربا وحومين الفوقا، إضافة إلى 4 غارات متتالية على أطراف بلدة أرزي في قضاء صيدا، جنوبيّ لبنان.

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