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٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٢:١١ م

شهيد وثلاثة جرحى في هجوم طائرة مسيرة صهيونية على جنوب لبنان

شهيد وثلاثة جرحى في هجوم طائرة مسيرة صهيونية على جنوب لبنان

ذكرت وسائل إعلام أن طائرات مسيرة تابعة للكيان الإسرائيلي شنت غارات على منزل سكني وسيارة في محافظة النبطية جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

ذكرت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الميادين، أن الكيان الصهيوني استهدف منزلاً بغارة جوية مُسيّرة قرب بلدة "شبعا" في بلدة "حاصبيا" بمحافظة النبطية جنوب لبنان. وأفاد التقرير بأن سيارةً استُهدفت أيضاً بغارة جوية مُسيّرة شنّها الكيان الصهيوني في منطقة "صف الهوا" بمدينة "بنت جبيل" بمحافظة النبطية.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة شخص في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة شبعا. وأضافت الوزارة أن شخصًا قُتل وأصيب اثنان آخران في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة في منطقة صف الهوا في بنت جبيل.

/انتهى/

رمز الخبر 1960242
یاسر المصری

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