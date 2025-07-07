عارف يؤكد على ضرورة توطين التكنولوجيا السيبرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال "محمد رضا عارف" في اجتماع لجنة تطوير العلوم والتكنولوجيا: إن حضور الشعب ودعمه يزيد من مسؤولياتنا، في الدول الأخرى، المسؤولية مبنية على أسس قانونية وحزبية وتنظيمية وعلى الشخص واجب بموجب القانون، لكن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هناك مسؤولية وواجب ديني وأخلاقي تجاه النظام والشعب.

كما أعرب عن تقديره للحضور الجماهيري في مراسم العشر الأول من شهر محرم الحرام وقال: هذا أمر متوقع في بلاد الحسين إن دور هذا الشهر والحركة الحسينية في انتصار الثورة وفي كل الإنجازات والحماس الجهادي لا مثيل له وليس للعالم ما يقوله مقارنة بعظمة هذه الحركة.

كما أشار عارف إلى بعض أوجه الضعف في مجال الأمن السيبراني، مؤكدًا: لم نستغل القدرات والإمكانات العلمية للبلاد في هذا المجال. صحيح أن الشباب الإيراني أظهروا أعمالا قيمة خلال حرب الاثني عشر يوما، لكن يجب أن نعمل بشكل أكثر منهجية وعلمية.

وأكد أنه يجب علينا حماية الأمن السيبراني للبلاد بصوت واحد وهدف واضح.

وأكد عارف على ضرورة الاستفادة القصوى من القطاع الخاص في مجال الأمن السيبراني وقال: لم نستغل قدرات القطاع الخاص في قضايا الأمن السيبراني.

وأشار النائب الأول للرئيس إلى أنه يجب تحويل القدرة العلمية والتكنولوجية للبلاد إلى ميزة عملية ويجب ألا نلجأ إلى التدابير الإدارية لسداد ديوننا للنظام والشعب الذين تركوا مثل هذا الإرث الملحمي في حرب الـ 12 يوما.

وأشار إلى أن الجامعات والمراكز التعليمية لم يتم استغلالها بشكل جيد في مجال الأمن السيبراني، مؤكداً على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية الكفؤة وتعزيز المراكز البحثية والتكنولوجية.

کما أكد عارف على ضرورة تطوير خارطة طريق للأمن السيبراني، موضحًا أن توطين التكنولوجيا السيبرانية ضروري.