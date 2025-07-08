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٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٩:٣٦ ص

إيران تعلن عن اخر احصائية لعدد الشهداء جراء العدوان الصهيوأمريكي

إيران تعلن عن اخر احصائية لعدد الشهداء جراء العدوان الصهيوأمريكي

قال نائب الرئيس الايراني ورئيس مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين في ايران سعيد أوحدي : إن عدد شهداء العدوان الصهيواميركي على ايران بلغ ما يقرب من 1100 شهيد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار سعيد أوحدي، نائب الرئيس الإيراني ورئيس مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين، إلى التطورات الأخيرة في المنطقة وجرائم الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة اليوم يدل بوضوح على أن هذا الكيان غارق في مستنقع مقاومة شعب غزة منذ أكثر من عامين، وهو واقع بات مرئيًا للجميع.

وأضاف أوحدي أن الجرائم التي ارتكبها الكيان خلال هذه الفترة غير مسبوقة في التاريخ، وتعكس مدى حقده العميق على محور المقاومة، مشيرًا إلى أن هذا السلوك الوحشي يكشف عن طبيعته العدوانية والمتطرفة.

وتابع قائلاً: "رغم محاولات الكيان الصهيوني لتحقيق أهداف معقّدة، فإن التناقضات الواضحة بين أقواله وأفعاله تفضح نواياه الخبيثة وعداءه لوحدة دول المنطقة واستقرارها".

كما أشاد رئيس مؤسسة الشهيد بصمود الشعب والمجاهدين في محور المقاومة، وقال: "ما كنا نقرأه ونسمعه في كتب الملاحم، نراه اليوم متجسّدًا أمام أعيننا في هذه الحرب العدوانية والمقاومة الشعبية البطولية".ِ

/انتهى/ِ

رمز الخبر 1960338

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