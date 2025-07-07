القوات اليمنية تستهدف سفينة "ماجيك سيز" لانتهكاكها الحظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ، في بيان لها انتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه الأعزاء، وتأكيدًا على استمرارِ حظرِ حركةِ الملاحةِ البحريةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ.

استهدفتِ القواتُ البحريةُ، والقوةُ الصاروخيةُ، وسلاحُ الجوِّ المسيَّرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ، سفينةَ (ماجيك سيز) التابعةَ لشركةٍ انتهكتْ حظرَ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ، وذلك بزورقينِ مسيَّرينِ، وخمسةِ صواريخَ باليستيةٍ ومجنحة، وثلاثِ طائراتٍ مسيَّرةٍ.

وكان من نتائجِ العمليةِ ما يلي:

إصابةُ السفينةِ إصابةً مباشرةً، وتسربُ المياهِ إليها، وهي الآن معرضةٌ للغرقِ.

سماحُ قواتِنا للطاقمِ بمغادرةِ السفينةِ بسلامٍ.

وقد جاءتْ عمليةُ الاستهدافِ في البحرِ الأحمرِ، وذلك بعدَ نداءاتٍ وتحذيراتٍ وجهتها قواتُنا البحريةُ للسفينةِ المذكورةِ، إلا أنَّ طاقمَها رفضَ كلَّ تلك التحذيراتِ.

تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنها لن تترددَ في استخدامِ القوةِ المناسبةِ لمنعِ أيِّ سفينةٍ تابعةٍ لهذه الشركةٍ التي تعاملُت مع العدوِّ الصهيونيِّ وقامت بانتهاك حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة وتؤكد أن سفنُها هدفًا مشروعًا لقواتِنا في أيِّ مكانٍ تطالُه أيدينا، وتتحمِّلُ هي كاملَ المسؤوليةِ. وقد أُعذرَ من أنذر.

عملياتُنا مستمرةٌ في استهدافِ عمقِ الكيانِ الإسرائيليِّ في فلسطينَ المحتلةِ وكذا منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وتعطيلِ ميناءِ أمِّ الرشراشِ، حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.