استهداف سفينة صهيونية قبالة سواحل اليمن بـ 5 صواريخ

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن رويترز نقلا عن شركة إمبري البريطانية أن سفينة على بعد 51 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة أصيبت بخمسة صواريخ ولحقت بها أضرار جسيمة.

وكانت السفينة التي لم يتم تحديد جنسيتها أو وجهتها تعرضت لهجوم غرب ميناء الحديدة وتعرضت لأضرار كبيرة وفقدت قدرتها على الحركة بشكل كامل.

منذ بداية عملية السابع من أكتوبر والجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، تنفذ القوات المسلحة اليمنية حصاراً بحرياً على الكيان الصهيوني دعماً لشعب غزة المحاصر، مستهدفة السفن الصهيونية والسفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

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