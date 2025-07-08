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٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١:١٧ م

استهداف سفينة صهيونية قبالة سواحل اليمن بـ 5 صواريخ

استهداف سفينة صهيونية قبالة سواحل اليمن بـ 5 صواريخ

استهدفت القوات المسلحة اليمنية بخمسة صواريخ سفينة يرجح أنها كانت متجهة للأراضي المحتلة، ما أدى إلى تعطيلها بشكل كامل.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن رويترز نقلا عن شركة إمبري البريطانية أن سفينة على بعد 51 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة أصيبت بخمسة صواريخ ولحقت بها أضرار جسيمة.

وكانت السفينة التي لم يتم تحديد جنسيتها أو وجهتها تعرضت لهجوم غرب ميناء الحديدة وتعرضت لأضرار كبيرة وفقدت قدرتها على الحركة بشكل كامل.

منذ بداية عملية السابع من أكتوبر والجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، تنفذ القوات المسلحة اليمنية حصاراً بحرياً على الكيان الصهيوني دعماً لشعب غزة المحاصر، مستهدفة السفن الصهيونية والسفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

/انتهى/

رمز الخبر 1960349
یاسر المصری

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