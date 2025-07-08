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٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١:٠٦ م

أنقرة تنقل موقف واشنطن إلى طهران بشأن المحادثات النووية

أنقرة تنقل موقف واشنطن إلى طهران بشأن المحادثات النووية

أكّد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، نقل أنقرة المواقف الأميركية المتعلقة بإمكانية استئناف المحادثات النووية إلى طهران، مشيراً إلى أن المسألة نوقشت خلال لقائه نظيره الإيراني، عباس عراقتشي، على هامش قمة "بريكس" في البرازيل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال فيدان، إن المرحلة المقبلة قد تشهد تحركاً في هذا الملف، رغم استمرار حالة "عدم اليقين"، كاشفاً أنه ناقش المسألة أيضاً مع المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، قبل أيام.

وفي سياق متصل، أعلن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الثلاثاء، أنّ الاجتماع مع الجانب الإيراني بشأن المفاوضات حول الملف النووي "سيحدث قريباً جداً".

وأضاف ويتكوف، في فعالية أُقيمت في البيت الأبيض، رداً على سؤال بشأن توقيت اللقاء مع إيران: "قريباً جداً، خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك".

/انتهى/

رمز الخبر 1960355

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