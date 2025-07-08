أنقرة تنقل موقف واشنطن إلى طهران بشأن المحادثات النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال فيدان، إن المرحلة المقبلة قد تشهد تحركاً في هذا الملف، رغم استمرار حالة "عدم اليقين"، كاشفاً أنه ناقش المسألة أيضاً مع المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، قبل أيام.

وفي سياق متصل، أعلن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الثلاثاء، أنّ الاجتماع مع الجانب الإيراني بشأن المفاوضات حول الملف النووي "سيحدث قريباً جداً".

وأضاف ويتكوف، في فعالية أُقيمت في البيت الأبيض، رداً على سؤال بشأن توقيت اللقاء مع إيران: "قريباً جداً، خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك".

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