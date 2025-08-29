تركيه تقرر قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل بالكامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان فيدان صرح في تصريحات صحفية له، إن "إسرائيل ترتكب مجازر جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، والخطط الإسرائيلية متواصلة من أجل احتلال جميع أراضي غزة".

وأضاف، "إسرائيل تريد القضاء على حل الدولتين بدعم أمريكي غير محدود، والنظام العالمي عجز عن تحمل مسؤولياته لوقف المجازر الإسرائيلية".

وقال: "المستجدات تؤكد أن إسرائيل تريد احتلال جميع الأراضي الفلسطينية، وهي تمارس سياسة التجويع الوحشية بحق الفلسطينيين في غزة في مسعى لطردهم".

وبيّن، أن "مساعينا مستمرة مع قطر ومصر لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية، حيث أن هدف إسرائيل واضح وهو جعل غزة غير قابلة للعيش من أجل إجبار الشعب على الرحيل".

وأشار إلى أن "الوزراء المتطرفون والمستوطنون يحاولون رفع مستوى التوتر من خلال اقتحامات المسجد الأقصى. العقلية الإسرائيلية لا تعترف بالقوانين الدولية وتضرب بها عرض الحائط".

كما لفت إلى أن "إسرائيل لا تريد دولة سورية جديدة قوية لكننا لن نسمح باستمرار تلك السياسات، كما قررنا قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل بالكامل وأغلقنا أجواءنا أمام طائراتها".

وأضاف، أن "التوتر المستمر بين إسرائيل وإيران يهدد أمن المنطقة واستقرارها، حيث أن مساعي إسرائيل مستمرة لإدخال جميع دول المنطقة في حالة فوضى".

وأوضح، أن "عدم سماح إسرائيل بدخول المساعدات إلى غزة أدى إلى قتل آلاف الفلسطينيين ضمن سياسة التجويع. سياسات إسرائيل العدوانية تجاوزت غزة إلى القدس والضفة الغربية وسوريا وإيران ولبنان".

