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٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٣:٥١ م

قاليباف يصدر قانونا بشأن نقل المحكومين بين إيران وفنزويلا وبوليفاريا

قاليباف يصدر قانونا بشأن نقل المحكومين بين إيران وفنزويلا وبوليفاريا

أصدر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قانوناً بشأن نقل المحكومين بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية فنزويلا وبوليفاريا للتنفيذ.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في رسالة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وبموجب المادة 123 من الدستور، اصدر "قانون بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية فنزويلا وبوليفاريا" للبدء في التنفيذ.

وقد صادق مجلس الشورى الإسلامي في جلسته العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء على هذا القانون المكون من مادة واحدة ومذكرة ملحقة بنص الاتفاقية تتضمن المقدمة واثنتين وعشرين مادة، واعتبر موافقا لمصالح النظام من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام بالموافقة على الفقرة (ت) من المادة (5) والفقرتين (1) و(2) من المادة (10) والمادتين (11) و(13) والفقرتين (1) و(2) من المادة (16) من الاتفاقية.

/انتهى/

رمز الخبر 1960367
شیرین سماره

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