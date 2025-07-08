ارتفاع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 57,575 شهيداً

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة شهاب، أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أصدرت بيانا أعلنت فيه آخر الإحصائيات حول الشهداء والجرحى في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن 57,575 مواطناً استشهدوا نتيجة هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت المؤسسة الطبية الفلسطينية أن إجمالي عدد الجرحى جراء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب على القطاع بلغ 136 ألفا و879 جريحاً.

وأعلنت الوزارة أن جثامين 52 شهيداً تم نقلها إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أصيب 262 شخصاً خلال نفس الفترة.

كما ارتفع عدد الشهداء منذ 18 مارس 2025 وحتى الآن في موجة الهجمات الجديدة على غزة إلى 7013 شهيداً و24837 جريحاً.

ولا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين مدفونين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

استشهد ثمانية مواطنين وأصيب 74 آخرون في مراكز توزيع المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين في هذه المراكز إلى 766 شهيداً و5044 جريحاً.

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