ظريف: مجرم الحرب غير مؤهل لترشيح أحد لجائزة نوبل للسلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صباح الثلاثاء، وخلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إشارة إلى مساعيه لترشيح ترامب للحصول على جائزة نوبل للسلام: "أود أن أقدم لكم الرسالة التي وجهتها إلى لجنة جائزة نوبل للسلام. أنتم جديرون بهذه الجائزة".

وردّ "محمد جواد ظريف"، وزير الخارجية السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية، على خطوة نتنياهو، وكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي X: عدو السلام، المطلوب بتهم جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية وجرائم إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، غير مؤهل لترشيح أحد لجائزة نوبل للسلام.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني الأسبق: "هذه ليست سوى خدعة لا قيمة لها لجر ترامب إلى حروب لا نهاية لها والتضحية بشعار "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى" عند قدمي رئيس الوزراء نتنياهو".