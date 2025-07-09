عراقجي: العدوان على إيران جريمة لا تُغتفر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساء الثلاثاء، الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان تطور العلاقات الثنائية، وتبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات الأمنية في المنطقة في أعقاب العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران.

وأعرب وزير الخارجية عن ارتياحه لاستمرار المشاورات المثمرة بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع، واعتبر زيارة الأمير خالد الأخيرة إلى طهران بالغة الأهمية والفعالية في دفع التعاون بين البلدين قدمًا لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

واعتبر وزير خارجية بلادنا العدوان العسكري الصهيوني على إيران، والهجوم على المنشآت النووية السلمية لبلادنا، جريمة لا تُغتفر وعدوانًا غير مسبوق على أمن المنطقة والعالم، وشكر المملكة العربية السعودية على موقفها المسؤول والحاسم في إدانة هذا العدوان.

واعتبر وزير الخارجية أن هجمات الكيان الصهيوني على إيران نتيجة لإفلات كيان الاحتلال من العقاب على جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وعدوانه المستمر على دول المنطقة، مؤكدًا على ضرورة أن تبذل دول المنطقة، في ظل العواقب الوخيمة الناجمة عن توسع الكيان الصهيوني وهيمنته، جهودًا إضافية لتعزيز آليات الأمن الداخلي على المستوى الإقليمي.

ومن جانب اخر أكد وزير الدفاع السعودي موقف بلاده الرافض والمستنكَر للعدوان العسكري الصهيوني على إيران، معربًا عن تعازيه في استشهاد عدد من العسكريين والشعب الإيراني خلال هذه الهجمات العدوانية.

كما أشار وزير الدفاع السعودي إلى الآثار والتبعات الخطيرة لتجاوزات الكيان الصهيوني الأخيرة على السلام والأمن الإقليميين، وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين دول المنطقة لمواجهة عوامل عدم الأمن وزعزعة الاستقرار بفعالية.

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