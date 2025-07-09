ملاحقة قضائية للمتهمين بالتجسس والتعاون مع وسائل الإعلام المعادية

أفادت وكالة مهر للأنباء، وصف علي صالحي، المدعي العام في طهران، على هامش مراسم إحياء ذكرى شهداء الهجوم على سجن إيفين، عمل الكيان الصهيوني بأنه "وحشي" وقال: "تم تنفيذ هذا الهجوم بهدف خلق حالة من انعدام الأمن واغتيال النخب العلمية والقادة العسكريين وموظفي السجون والأبرياء، ولكن بفضل القيادة الحكيمة للقائد الأعلى ويقظة القوات المسلحة ودعم الشعب، تم إحباط هذه المؤامرة".

وفي إشارة إلى الوحدة الوطنية بعد هذه الحادثة، أكد سماحته: إن هذه الحادثة أدت إلى تشكيل وحدة وتلاحم واسع النطاق في البلاد، مما يدل على قوة جبهة الحق في مواجهة العدو، كما أن الوعد الإلهي في القرآن الكريم يعد أيضاً بالنصر النهائي لجبهة الحق.

وفيما يتعلق بالإجراءات القضائية لهذه القضية، صرّح المدعي العام في طهران: "بأمر من رئيس السلطة القضائية، أُدرجت هذه القضايا على جدول الأعمال كقضايا خاصة وعاجلة، وهي حاليًا في مرحلة التحقيق. وتنصب جميع جهود الجهاز القضائي والمسؤولين على تسريع عملية التحقيق وتحديد العوامل الكامنة وراء هذه الجرائم".

وقال صالحي أيضًا عن الأفراد المتهمين بالتجسس وصلاتهم بالهجمات: "يجري استجواب بعض المعتقلين بتهمة إرسال معلومات وإحداثيات حساسة للعدو، وقد رُفعت ضدهم دعاوى قضائية. ويجري متابعة هذه الإجراءات، وفور انتهاء التحقيقات، ستُعلن النتائج للرأي العام".

ردًا على سؤال حول نشر قوائم في الفضاء الإلكتروني، تتضمن أسماء نحو 71 ألف شخص ساعدوا وسائل إعلام معادية، أوضح قائلًا: "إذا توافرت أدلة موثقة وأسباب كافية لارتكاب جريمة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ولن يتسامح النظام القضائي مع أي عمل يتعارض مع الأمن القومي".

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