مجلس الشورى الاسلامي الايراني يعدل "مشروع تشديد عقوبة التجسس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي الايراني إبراهيم عزيزي، رغم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، فقد أعيد إلى البرلمان لتوضيح البنود المتعلقة بـ "الدول المعادية" و"حالات الحرب".

وأكد أن حماية الأمن القومي هو خطنا الأحمر، مضيفا دماء شهدائنا لا تسمح لنا بالتنازل عن حقوقنا مع الأعداء.

وتابع لقد اعتبرت الهيئة المشرفة العليا للرقابة أن بعض بنود هذه الخطة غامضة، ومن أجل حل الغموضات تمت إحالة هذه الخطة إلى البرلمان.

وقد وافقت الهيئة المشرفة العليا على عمومية هذه الخطة، ولكن ينبغي أن يتم تحديد تعريف الدول المتحاربة بوضوح ودقة في هذه الخطة، التي قدمت بشكل عام.

وأشار إلى وجود غموض أيضا بشأن تشديد العقوبة على التجسس في زمن الحرب، وقال: "وفي هذا الصدد، تقرر أن يقوم البرلمان بحل الغموض وإعادته إلى المجلس".

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