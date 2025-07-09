رئيس المنظمة القضائية للقوات المسلحة يتفقد سجن إيفين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حجة الإسلام والمسلم أحمد رضا بورخاقان، رئيس المنظمة القضائية للقوات المسلحة، غلام علي محمدي، رئيس منظمة السجون في البلاد، وتحدث معه.

وخلال هذا الاجتماع، اطلع رئيس المنظمة القضائية للقوات المسلحة على آخر مستجدات سجن إيفين وسجناء محافظة طهران، وحالة السجناء الصحية، وكيفية تقديم الخدمات لهم.

وأضاف: " سنشهد بالتأكيد إعادة إعمار المناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن".

وخلال هذا الاجتماع، قدّم محمدي، رئيس منظمة السجون، تقريرًا عن حجم الأضرار التي لحقت بمختلف الأقسام، وكيفية إغاثة المصابين، وتوفير الظروف المناسبة لتواصل السجناء مع عائلاتهم، ونقل السجناء إلى سجون أخرى، وإزالة الأنقاض.

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