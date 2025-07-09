عدد شهداء الإبادة الجماعية في غزة بلغ 57,682 شهيداً

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة شهاب، أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أصدرت بيانا أعلنت فيه آخر الإحصائيات حول الشهداء والجرحى في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن 57,680 مواطناً استشهدوا نتيجة هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت المؤسسة الطبية الفلسطينية أن إجمالي عدد الجرحى جراء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب على القطاع بلغ 137 ألفا و409 جريحاً.

وأعلنت الوزارة أن جثامين 105 شهيداً تم نقلها إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أصيب 530 شخصاً خلال نفس الفترة.

كما ارتفع عدد الشهداء منذ 18 مارس 2025 وحتى الآن في موجة الهجمات الجديدة على غزة إلى 7118 شهيداً 25368 جريحاً.

ولا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين مدفونين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

استشهد 7 مواطنين وأصيب 57 آخرون في مراكز توزيع المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين في هذه المراكز إلى 773 شهيداً 5101 جريحاً.

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