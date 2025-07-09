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٠٩‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٤:٣٨ م

بسبب اختبار أنظمة الدفاع، اصوات انفجارات سوف تسمع في "بلدشت"

بسبب اختبار أنظمة الدفاع، اصوات انفجارات سوف تسمع في "بلدشت"

أعلن محافظ مدينة بولدشت عن تجربة منظومة دفاعية في المدينة وقال: "لا ينبغي لأهالي هذه المدينة أن يقلقوا بشأن صوت الانفجار".

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن رعنا قرباني، محافظة ورئيسة مجلس أمن مقاطعة بلدشت، فإن أنظمة الدفاع في المدينة سيتم تفعيلها تجريبيا بعد ظهر اليوم الأربعاء، لذلك لا ينبغي للمواطنين أن يقلقوا بشأن سماع صوت انفجار ويجب أن يبقوا هادئين.

/انتهى/

رمز الخبر 1960421
یاسر المصری

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