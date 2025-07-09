بسبب اختبار أنظمة الدفاع، اصوات انفجارات سوف تسمع في "بلدشت"

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن رعنا قرباني، محافظة ورئيسة مجلس أمن مقاطعة بلدشت، فإن أنظمة الدفاع في المدينة سيتم تفعيلها تجريبيا بعد ظهر اليوم الأربعاء، لذلك لا ينبغي للمواطنين أن يقلقوا بشأن سماع صوت انفجار ويجب أن يبقوا هادئين.
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أعلن محافظ مدينة بولدشت عن تجربة منظومة دفاعية في المدينة وقال: "لا ينبغي لأهالي هذه المدينة أن يقلقوا بشأن صوت الانفجار".
أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن رعنا قرباني، محافظة ورئيسة مجلس أمن مقاطعة بلدشت، فإن أنظمة الدفاع في المدينة سيتم تفعيلها تجريبيا بعد ظهر اليوم الأربعاء، لذلك لا ينبغي للمواطنين أن يقلقوا بشأن سماع صوت انفجار ويجب أن يبقوا هادئين.
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