وزير الجهاد الزراعي يعلن عن إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ الاتفاقيات الزراعية بين إيران وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى وزير الجهاد الزراعي، غلام رضا نوري قزلجه، اليوم اتصالًا هاتفيًا ومشاورات مع السيدة أوكسانا لوت، وزيرة الزراعة في جمهورية روسيا الاتحادية.

في هذه المكالمة الهاتفية، أعرب نوري قزلجه عن تقديره لتعاطف نظيرته الروسية في أعقاب استشهاد مجموعة من القادة العسكريين والعلماء والمواطنين في الحرب التي فرضها الكيان الصهيوني على بلدنا، وقال: "يسرني للغاية أنه، مقارنةً بالمحادثة التي جرت قبل شهرين، تم إحراز تقدم جيد للغاية في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها لتطوير التعاون الثنائي في القطاع الزراعي، بما يتماشى مع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها رئيسا البلدين، السيدان بزشكيان وبوتين".

كما قدم للسيدة لوت الخطوط العريضة للعديد من الخطط والمشاريع المشتركة التي تم إعدادها في مجالات البحث وإنتاج البذور الهجينة والثروة الحيوانية والدواجن، بالاستفادة من قدرات مجموعة بريكس، والتي كانت فكرتها الأولية على جدول أعمال الاجتماع السابق لوزراء الزراعة في البلدين، واتفق الوزيران على مواصلة عملية تنفيذ هذه المشاريع.

وفي هذا الاتصال، دعا وزير الزراعة الايراني وزيرة الزراعة الروسية لزيارة طهران لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وخلال الاتصال، أشارت السيدة لوت إلى الاتصال الذي جرى قبل شهرين مع نظيرها الإيرانيو، شكرت وزير الزراعة على تعاونه في تطوير المشاريع المشتركة، وتذليل العقبات والمشاكل التي تواجه التفاعل بين النشطاء الاقتصاديين الإيرانيين والروس.

وفي إشارة إلى الرسالة التي بعثتها لتطوير التعاون، أعربت وزيرة الزراعة الروسية أيضًا عن استعدادها لزيارة جمهورية إيران الإسلامية في أقرب فرصة ممكنة، للتعرف على الإمكانات الزراعية الإيرانية.

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