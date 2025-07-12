أفادت وكالة مهر للأنباء، جاءت هذه الزيارة صباح السبت ضمن جولة ميدانية تهدف إلى تقييم أوضاع المهاجرين، والتحقق من صحة التقارير المتعلقة بعملية إعادتهم، والتأكيد على احترام حقوقهم الإنسانية.

وأكدت بهروزآذر أن عمليات عودة المهاجرين الذين لا يحملون تصاريح إقامة قانونية في إيران قد بدأت، مشيرة إلى أن طهران لم تعد قادرة على استضافة هؤلاء الأشخاص الذين وصفتهم بـ"الإخوة والأخوات"، وقالت: "من المهم للحكومة أن تتم إعادتهم إلى وطنهم بعزة وكرامة، ليكونوا سفراء خير في بلادهم".

وأضافت أن زيارتها لتربت‌جام تمثل انطلاقة لجولة رقابية ستشمل في مراحلها القادمة زيارة إلى المنافذ الحدودية لمتابعة سير عمليات الإعادة بشكل مباشر.

وفي حديثها عن استضافة إيران للمهاجرين على مدى 46 عامًا، أعربت بهروزآذر عن ثقتها بأن الموظفين المعنيين يتعاملون مع هذا الملف بروح إنسانية، لكنها شددت على ضرورة رصد أية ثغرات محتملة وتحسين الإجراءات، لضمان عودة المهاجرين بأمان وطمأنينة إلى ديارهم.

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